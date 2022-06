Résultat des législatives à Guénin - Election 2022 (56150) [PUBLIE]

12/06/22 21:21

Résultat des législatives 2022 à Guénin

Le résultat des élections législatives 2022 à Guénin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Morbihan

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à Guénin. À Guénin, les 1295 électeurs votant dans la 3ème circonscription du Morbihan ont choisi le candidat Les Républicains. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 52%. Dans la ville, Benoît Quéro a raflé 35% des voix. Il ressort devant Nicole Le Peih (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie Madeleine Dore-Lucas (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent respectivement 23% et 18% des votes. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Guénin. Les électeurs de 49 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Morbihan.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Guénin Nicole Le Peih Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,13% 23,30% Marie Madeleine Dore-Lucas Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,51% 18,36% Alice Gohin Rassemblement National 18,73% 16,05% Benoît Quéro Les Républicains 17,00% 34,72% Régis Le Gall Reconquête ! 2,96% 1,54% Lionel Guy Marie Epaillard Ecologistes 2,68% 2,01% Lydie Massard Régionaliste 1,92% 1,39% Julie Cuciniello Droite souverainiste 1,74% 0,77% Julie Lepert Divers extrême gauche 1,15% 1,23% Pierre-Alexandre Lugué Régionaliste 1,01% 0,15% Charlène Coudé Ecologistes 1,00% 0,46% Yoann Lopez Divers centre 0,17% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Guénin Taux de participation 50,64% 51,51% Taux d'abstention 49,36% 48,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,69% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79% 1,35% Nombre de votants 48 935 667

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Guénin sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:08 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Guénin ? Dans l'unique bureau de vote de Guénin, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat insoumis avait atteint 14,98% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,15% et 1,55% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 20,68% à Guénin pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - À Guénin, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? Lors du dernier scrutin, à Guénin, Marine Le Pen glanait la tête du vote au 1er round de l'élection avec 33,62% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,28%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 14,98% et Valérie Pécresse avec 5,8%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu en France : un Emmanuel Macron en tête à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines infléchiront certainement ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. 14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Guénin L'un des critères principaux du scrutin législatif 2022 sera incontestablement le niveau d'abstention à Guénin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 290 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 82,51% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 83,8% au premier tour, soit 1 081 personnes. Le conflit armé russo-ukrainien ainsi que ses conséquences sur les tarifs de l'essence et du gaz seraient notamment capables d'inciter les électeurs de Guénin (56150) à rester chez eux. 11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Guénin en 2017 ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Au moment des législatives de 2017, le pourcentage d'abstention avait représenté 53,96% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Guénin. Le taux d'abstention était de 43,4% pour le deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. 09:30 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Guénin ? 12 candidats s'affrontent dans la seule circonscription de Guénin ce dimanche 12 juin, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un niveau de prétendants assez haut comparé à celui du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Les 1290 votants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans le bureau de vote et sélectionner un candidat lors de ce premier tour.

Législatives 2022 à Guénin : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 34% des voix au premier tour à Guénin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26% et 15% des votes. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 52% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48% des suffrages. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 1 832 habitants de Guénin (56) seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.