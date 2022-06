Résultat de la législative à Guerlédan : 2e tour en direct

19/06/22 17:29

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Guerlédan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Guerlédan. En direct 17:29 - La candidature Les Républicains peut-elle gagner à Guerlédan ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les sondages à l'échelle du pays cachent toutefois des réalités délicates au niveau local, comme par exemple à Guerlédan. A l'occasion du premier round des législatives, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Guerlédan ont plébiscité la candidature Les Républicains qui a recueilli 42,06% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 22,72% des voix. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 19,08% des voix. 13:30 - À Guerlédan, les chiffres de la participation à l'occasion du second tour seront un élément clé Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Pendant les législatives de 2017, 34,21% des personnes en âge de voter à Guerlédan avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 34,29% pour le tour deux. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le taux de participation aux élections législatives atteignait 42,64% au deuxième tour contre 55,4% en 2012, toujours au deuxième tour. 10:30 - Le député de Guerlédan se dévoilera ce 19 juin C'est donc reparti pour ces législatives à Guerlédan, avec la 2e étape sur les rails depuis ce matin. Il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les quelques candidats qui se présentent pour devenir député. Les 1891 votants de Guerlédan ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur député. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Résultats des législatives 2022 à Guerlédan - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Guerlédan aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Antoine Ravard Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Le Fur Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Guerlédan - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Guerlédan

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Guerlédan Marc Le Fur (Ballotage) Les Républicains 41,69% 42,06% Antoine Ravard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,66% 22,72% Olivier Allain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,67% 19,08% Odile de Mellon Rassemblement National 11,75% 11,01% Marie-Pierre Lecat Reconquête ! 1,63% 1,56% Jean-Pierre Lamour Divers extrême gauche 1,01% 0,87% Bryan Tyli Régionaliste 0,92% 0,95% Marie-Thérèse Lefeuvre Droite souverainiste 0,90% 1,13% Florence Nivet Ecologistes 0,79% 0,61% Participation au scrutin Circonscription Guerlédan Taux de participation 55,39% 61,61% Taux d'abstention 44,61% 38,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00% 0,94% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,09% Nombre de votants 49 279 1 165

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Guerlédan. À Guerlédan, les 1891 habitants inscrits dans la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor ont choisi la candidature Les Républicains. Dans la ville, Marc Le Fur a réuni 42% des votes. Il arrive devant Antoine Ravard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Olivier Allain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent 23% et 19% des votes. Ce résultat ne concerne présentement que le vote de Guerlédan. Les citoyens de 79 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor. Le taux de participation s'élève à 62% des électeurs habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune au niveau de cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Guerlédan : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 30% des suffrages au premier tour à Guerlédan. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 17% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Guerlédan avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 62% des suffrages, cédant par conséquent à Marine Le Pen 38% des voix. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il se reposer sur cette commune pour remporter la majorité à l'Assemblée nationale ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs demeurant à Guerlédan (22530) seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français.