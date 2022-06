Résultat des législatives à Guerville - Election 2022 (78930) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Guerville

Le résultat des élections législatives 2022 à Guerville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Yvelines

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Guerville Bruno Millienne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,34% 26,12% Laurent Morin (Ballotage) Rassemblement National 22,45% 27,60% Victor Pailhac Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,25% 20,97% Pauline Winocour Lefevre Les Républicains 10,22% 6,22% Christophe Le Hot Reconquête ! 5,44% 6,09% Magà Ettori Ecologistes 3,27% 5,01% Babette de Rozieres Divers droite 2,91% 3,25% Fatma Lamir Divers 2,82% 1,22% Aïda Czap Ecologistes 1,80% 1,22% Philippe Gommard Divers extrême gauche 0,95% 1,62% Rachid Zerouali Divers droite 0,81% 0,00% Dominique Martin Divers extrême gauche 0,48% 0,68% Aïcha Ihia Divers 0,24% 0,00% Marion Sabine Levrard Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Guerville Taux de participation 47,06% 47,39% Taux d'abstention 52,94% 52,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,86% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,13% Nombre de votants 43 747 754

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative à Guerville. L'abstention parmi les citoyens habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'élève à 53%, ce qui représente 837 non-votants. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de la 9ème circonscription des Yvelines découlera de la conduite des électeurs des 86 autres communes qui lui sont rattachées. A l'échelle de la ville, Laurent Morin a rassemblé 28% des suffrages. Il est suivi par Bruno Millienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Victor Pailhac (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent 26% et 21% des votes.

Législatives 2022 à Guerville : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 26,8% des suffrages au premier tour à Guerville, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 26,2% et 14,4% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Guerville gratifié de 53,5% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 46,5% des votes. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président de la République pourra-t-il compter sur cette ville pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Comme partout en France, les électeurs de Guerville (78) seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.