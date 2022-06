Résultat des législatives à Haute-Goulaine - Election 2022 (44115) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Haute-Goulaine

Le résultat des élections législatives 2022 à Haute-Goulaine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Loire-Atlantique

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique

Le résultat de la législative 2022 à Haute-Goulaine est tombé. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 4950 électeurs de la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique résidant à Haute-Goulaine. Sophie Errante a obtenu 36% des votes. Bruno Cailleteau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Charlotte Luquiau (Les Républicains) la suivent grâce à dans l'ordre 27% et 14% des suffrages. Reste encore à déterminer si les habitants des 32 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Haute-Goulaine. La participation s'établit à 55% des habitants habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune pour la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique, ce qui représente 2 704 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Haute-Goulaine Sophie Errante Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 36,02% Bruno Cailleteau Nouvelle union populaire écologique et sociale - 26,74% Charlotte Luquiau Les Républicains - 13,90% Geneviève Bannwarth Rassemblement National - 10,95% Sabine Leger Reconquête ! - 4,32% Guillaume Bonamy Divers gauche - 2,16% Florence Lempernesse Droite souverainiste - 1,63% Maxime Chéneau Régionaliste - 1,17% Emmanuèle Gardair Divers extrême gauche - 0,91% Malika Saiche Ecologistes - 0,83% Philippe Chéneau Divers droite - 0,72% Richard Dana Divers - 0,64% Participation au scrutin Circonscription Haute-Goulaine Taux de participation - 54,63% Taux d'abstention - 45,37% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,44% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,92% Nombre de votants - 2 704

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Haute-Goulaine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à Haute-Goulaine ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Haute-Goulaine, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait obtenu 17,59% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 7,59% et 1,95% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 27,13% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Haute-Goulaine. 16:30 - À Haute-Goulaine, des sondages tout aussi parlants ? Les tendances nationales des ultimes semaines rejailliront probablement sur les législatives à Haute-Goulaine dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité a vu son score reculer tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. Or Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à l'issue du dernier scrutin présidentiel à Haute-Goulaine avec 38,7% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 17,59%, devançant Marine Le Pen à 16,6% et Yannick Jadot à 7,59%. Pourtant, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. 14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Haute-Goulaine ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Haute-Goulaine ? La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des familles cumulée avec les préoccupations provoquées par la guerre en Ukraine, sont capables d'éloigner les habitants de Haute-Goulaine des isoloirs. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,21% dans la commune, contre un taux de participation de 81,85% au premier tour, ce qui représentait 4 046 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives 2022 à Haute-Goulaine ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette agglomération lors des précédentes consultations politiques ? Au moment des législatives de 2017, 52,79% des personnes aptes à voter à Haute-Goulaine avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 41,86% au dernier round. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives à Haute-Goulaine Les paramètres de ces élections législatives à Haute-Goulaine sont limpides : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent 12 candidats. Un chiffre un peu plus élevé que celui du reste du pays. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour améliorer le nombre de participants.

Législatives 2022 à Haute-Goulaine : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 38,7% des votes au premier tour à Haute-Goulaine. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 17,6% et 16,6% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Haute-Goulaine avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 72,2% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 27,8% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il faire confiance à cette commune pour remporter une majorité de l'Assemblée nationale ? Comme partout en France, les votants de Haute-Goulaine (44115) seront incités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.