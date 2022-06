Résultat des législatives à Henrichemont - Election 2022 (18250) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Henrichemont

Le résultat des élections législatives 2022 à Henrichemont est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Cher

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Cher

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Henrichemont. Reste encore à déterminer si les habitants des 79 autres communes faisant partie de la 1ère circonscription du Cher voteront comme ceux d'Henrichemont.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Henrichemont François Cormier Bouligeon Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,14% 22,40% Alex Charpentier Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,20% 29,14% Julie Apricena Rassemblement National 21,95% 24,01% David Dallois Les Républicains 13,50% 16,98% Adrien-Laurent Bernelle Reconquête ! 4,80% 4,69% Sylvie Cerveau Divers extrême gauche 1,76% 1,46% Karine Béringer Droite souverainiste 1,65% 1,32% Participation au scrutin Circonscription Henrichemont Taux de participation 49,92% 51,65% Taux d'abstention 50,08% 48,35% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,15% 2,70% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,28% Nombre de votants 35 529 704

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Henrichemont sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche à Henrichemont ? Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Henrichemont, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait atteint 21,21% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,28% et 1,64% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc viser un total théorique de 26,13% à Henrichemont pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Henrichemont ? Les tendances nationales des dernières semaines auront sans doute un écho à Henrichemont. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Au même moment, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Or le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Henrichemont cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 28,18% des suffrages. En seconde position, se hissait Emmanuel Macron à 24,28%, puis Jean-Luc Mélenchon à 21,21% et Éric Zemmour à 5,53%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche près de 28% des suffrages en France, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. 14:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Henrichemont La participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Henrichemont. La guerre aux portes de l'Europe serait capable de pousser les électeurs d'Henrichemont à rester chez eux. Il y a 2 mois, au second tour de l'élection présidentielle, 27,04% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 26,75% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - À Henrichemont quel était le score de la participation à Henrichemont en 2017 ? L'observation des résultats des scrutins passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, sur les 1 327 personnes en âge de voter à Henrichemont, 51,85% étaient allées voter au premier tour. La participation était de 43,26% au second round. La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Henrichemont pour ces législatives Les clés de ces législatives 2022 à Henrichemont sont limpides : la cité ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice 7 candidats. Un niveau en deçà de celui des autres circonscriptions du pays. Les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour optimiser le nombre de participants.

Législatives 2022 à Henrichemont : les enjeux

Les habitants d'Henrichemont prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 28.18% des suffrages au premier tour à Henrichemont, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ancien député européen avaient obtenu 24.28% et 21.21% des votes. Et finalement retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en captant 51.81% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 48.19% des suffrages. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'emparer d'un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?