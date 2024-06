Résultat des législatives à Herlies : l'élection 2024 en direct

12:07 - C'est l'heure de voter à Herlies : la participation au cœur des préoccupations À Herlies, quelle participation aux législatives ?

L'étude des précédentes consultations démocratiques permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Lors des précédentes européennes, parmi les 1 877 inscrits sur les listes électorales à Herlies, 40,54% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 43,86% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,82% au premier tour et seulement 50,92% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Herlies pour les élections législatives ? En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, plus qu'en 2017.