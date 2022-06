Résultat des législatives à Houplin-Ancoisne - Election 2022 (59263) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Résultat des législatives 2022 à Houplin-Ancoisne

Le résultat des élections législatives 2022 à Houplin-Ancoisne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l'élection législative 2022 à Houplin-Ancoisne. La représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première place chez les 2696 citoyens votant dans la 5ème circonscription du Nord et résidant à Houplin-Ancoisne. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à se rendre aux urnes dans la commune au niveau de la 5ème circonscription du Nord atteint 52% (1 389 votants). Reste encore à savoir si les électeurs des 31 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux d'Houplin-Ancoisne. Ophélie Delneste a recueilli 25% des votes au sein de la ville. Frédéric Cauderlier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Victor Catteau (Rassemblement National) obtiennent 24% et 22% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Houplin-Ancoisne Ophélie Delneste Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,98% 25,02% Victor Catteau Rassemblement National 24,97% 22,38% Frédéric Cauderlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,56% 24,43% Sébastien Huyghe Les Républicains 17,51% 21,51% Manon Stoffel Ecologistes 3,06% 2,85% Hugues Sion Reconquête ! 2,45% 2,05% Luc Dubois Divers extrême gauche 1,27% 1,24% Pierrick Dennequin Droite souverainiste 1,20% 0,51% Participation au scrutin Circonscription Houplin-Ancoisne Taux de participation 49,15% 51,52% Taux d'abstention 50,85% 48,48% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,44% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,14% Nombre de votants 49 930 1 389

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 d'Houplin-Ancoisne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Pour la gauche, les 16,45% de Jean-Luc Mélenchon à Houplin-Ancoisne donnent de l'espoir Les votants d'Houplin-Ancoisne avaient apporté 16,45% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re étape de la présidentielle. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 7,4% et 1,55% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 25,4% à Houplin-Ancoisne pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Houplin-Ancoisne ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Houplin-Ancoisne, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 29,51% des suffrages. Derrière, arrivait Marine Le Pen à 27,67%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,45% et Yannick Jadot à 7,4%. Les tendances nationales des dernières semaines boulverseront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives à Houplin-Ancoisne dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. 14:30 - À Houplin-Ancoisne, l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 reste la participation À Houplin-Ancoisne, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au deuxième tour de la présidentielle, 20,8% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,88% au premier tour. La guerre en Ukraine et ses retombées sur les tarifs des matières premières pourraient en effet détourner l'attention des habitants d'Houplin-Ancoisne de leur devoir civique. 11:30 - À Houplin-Ancoisne quels étaient les chiffres de l'abstention à Houplin-Ancoisne en 2017 ? Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des élections antérieures. Au moment des précédentes législatives, 56,68% des électeurs d'Houplin-Ancoisne avaient pris part au vote au premier tour. La participation était de 48,55% pour le deuxième round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Houplin-Ancoisne pour ces législatives 2022 La ville d'Houplin-Ancoisne n'est concernée que par une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 8 candidats se présentent pour cette élection législative à Houplin-Ancoisne soit légèrement moins que dans les autres territoires. Les résultats seront publiés dès 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 à Houplin-Ancoisne : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les votants d'Houplin-Ancoisne (59) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'hémicycle les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 30% des suffrages au premier tour à Houplin-Ancoisne, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 28% et 16% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs d'Houplin-Ancoisne avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 56% des suffrages, abandonnant par conséquent 44% des votes à Marine Le Pen.