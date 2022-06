Résultat de la législative à Idron : en direct

11:28 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Idron

Les résultats des élections législatives 2022 à Idron seront normalement connus assez rapidement après la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on saura assez rapidement qui des 10 candidats se qualifie au second tour.