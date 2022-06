En direct

18:55 - Que vont décider les électeurs de gauche à Jaunay-Marigny ? Dans les 5 bureaux de vote de Jaunay-Marigny, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait obtenu 19,09% des suffrages en avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,55% et 1,87% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 6,42% du côté de la gauche (score de Mélenchon exclu).

16:30 - À Jaunay-Marigny, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces mouvements des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Jaunay-Marigny. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Jaunay-Marigny cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 31,86% des suffrages. En seconde position, arrivait Marine Le Pen à 22,95%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,09% et Éric Zemmour à 5,56%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche 27,85% en France, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Jaunay-Marigny Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Jaunay-Marigny, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les tarifs des matières premières seraient de nature à impacter la participation à Jaunay-Marigny (86130). Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 5 469 personnes en âge de voter dans la ville, 23,76% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 21,63% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Jaunay-Marigny ? Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. L'analyse des précédentes élections permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, sur les 5 455 inscrits sur les listes électorales à Jaunay-Marigny, 58,08% avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,49% pour le second tour.