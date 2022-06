Résultat des législatives à Joinville - Election 2022 (52300) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Résultat des législatives 2022 à Joinville

Le résultat des élections législatives 2022 à Joinville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Haute-Marne

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Joinville Laurence Robert-Dehault (Ballotage) Rassemblement National 39,60% 33,25% François Cornut-Gentille (Ballotage) Les Républicains 27,85% 25,59% Ingrid Viot Nouvelle union populaire écologique et sociale 12,46% 19,22% Déborah Daval Ensemble ! (Majorité présidentielle) 11,31% 13,80% Philippe Novac Divers droite 3,87% 2,95% Anne Lettrée Reconquête ! 2,40% 2,48% Justin Prum Divers extrême gauche 1,25% 1,65% Marie-Agnès Vallée Droite souverainiste 1,24% 1,06% Participation au scrutin Circonscription Joinville Taux de participation 47,32% 40,74% Taux d'abstention 52,68% 59,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38% 1,39% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54% 0,23% Nombre de votants 28 134 862

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 à Joinville. La candidate Rassemblement National arrache la première place chez les 2116 citoyens votant dans la 2ème circonscription de la Haute-Marne et demeurant à Joinville. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription, 172 autres communes participant également au résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Marne. Dans la commune, Laurence Robert-Dehault a réuni 33% des suffrages. François Cornut-Gentille (Les Républicains) et Ingrid Viot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtiennent dans l'ordre 26% et 19% des votes. Le niveau de l'abstention atteint 59% des électeurs autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale (862 votants).

Législatives 2022 à Joinville : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 30,8% des voix au premier tour à Joinville, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa réélection et l'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 23,2% et 19,2% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Joinville gratifiée de 51,9% des voix, laissant ainsi 48,1% des suffrages à Emmanuel Macron. Les habitants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Joinville (52300) reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils devront participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ?