Résultat des législatives à Jouy-sur-Morin - Election 2022 (77320) [PUBLIE]

14/06/22 16:00

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le résultat du premier round de l' élection législative à Jouy-sur-Morin est tombé. À Jouy-sur-Morin, les 1528 citoyens votant dans la 4ème circonscription de Seine-et-Marne ont pris parti pour le candidat Rassemblement National. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les urnes dans la commune au niveau de la 4ème circonscription de Seine-et-Marne atteint 56% (soit 670 votants). Ces données ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 4ème circonscription de Seine-et-Marne : 149 autres communes contribuent en effet au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Au niveau de la commune, Aymeric Durox a obtenu 33% des voix. Il arrive devant Mathieu Garnier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Isabelle Perigault (Les Républicains) qui reçoivent 21% et 18% des votes.