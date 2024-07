Résultat des législatives 2024 à Bray-sur-Seine (77480) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Bray-sur-Seine, qui vont choisir les électeurs de gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN dans les enquêtes d'opinion juste avant ce second tour ? Les 28% des voix glanés à l'échelle nationale sont un premier indice. Le décompte de voix semble conséquent : lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Bray-sur-Seine, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 22,24% des votes dans la localité. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (20,31%).

20:58 - Victoire assurée Rassemblement national à Bray-sur-Seine aux législatives 2024 Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très analysé. Si on tient compte de la progression du RN lors des dernières élections au niveau national, soit quinze points de plus pour les candidats du mouvement entre les deux élections, le nombre de voix du RN a toutes les chances de le faire gagner à Bray-sur-Seine. Un pronostic qui paraît logique compte tenu des suffrages également grappillés par le parti dans la zone depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 13 points de parts de voix.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce soir La part des électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi l'observation majeure au niveau local pour le second tour de cette élection. Le parti lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Bray-sur-Seine, comme en 2022 ? Les législatives avaient également donné lieu à un puissant score pour le Rassemblement national à l'époque à Bray-sur-Seine. On retrouvait en effet Aymeric Durox en tête au premier tour, avec 34,02% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 52,01%, devant le binôme Les Républicains à 47,99%.

20:05 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Bray-sur-Seine ce dimanche ? A en croire les ultimes projections publiées jusqu'à présent, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains pourrait décrocher pas loin de 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le Nouveau Front populaire pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient garder jusqu'à 120 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Julien Limongi (Rassemblement National) a obtenu 47,32% des suffrages à Bray-sur-Seine le 30 juin, au soir du 1er tour des élections législatives. Isabelle Perigault (Les Républicains) récupérait 27,59%. Mathieu Garnier (Nouveau Front populaire) recevait 22,24% des votants. Julien Limongi était aussi en tête dans la 4ème circonscription de Seine-et-Marne dans son ensemble, avec cette fois 47,64%, devant Isabelle Perigault avec 28,01% et Mathieu Garnier avec 20,9%.

19:21 - Que dire des européennes à Bray-sur-Seine au niveau de l'abstention ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des scrutins électoraux antérieurs ? Le 30 juin dernier, 41,47% des électeurs de Bray-sur-Seine ne se sont pas déplacés au 1er tour des législatives 2024, un chiffre inférieur de 16 points à celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, parmi les 1 479 inscrits sur les listes électorales à Bray-sur-Seine, 57,4% avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 51,12% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à Bray-sur-Seine À Bray-sur-Seine, le taux d'abstention est un facteur fort du scrutin législatif 2024. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 était de 41,47%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 29,31% dans la ville, contre un taux d'abstention de 31,63% au deuxième tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,99% au premier tour et 58,31% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Bray-sur-Seine aujourd'hui ?

17:29 - Élections législatives à Bray-sur-Seine : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Bray-sur-Seine, les élections sont en cours. Avec ses 2 356 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 212 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (60,92%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Bray-sur-Seine forme une communauté diversifiée, avec ses 168 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1931,52 € par mois, la commune dévoile un taux de chômage de 18,86%, révélant une situation économique en demi-teinte. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Bray-sur-Seine contribue à préparer l'avenir de la France.