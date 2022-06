Résultat de la législative à Joyeuse : 2e tour en direct

En direct

18:06 - Le bloc LFI-PS-EELV si proche à Joyeuse Avec un score de 25,79% des suffrages au 1er tour à Joyeuse, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce deuxième volet des législatives 2022. Son représentant a donc son importance ce dimanche 19 juin. Ce score est cependant à mettre en perspective avec les votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 27,45%, 3,82%, 1,86% et 2,48% en avril. La coalition de gauche pouvait donc se fixer un total théorique de 35,61% à Joyeuse pour ce premier tour.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Les Républicains à Joyeuse ? Grâce à 29,25% des suffrages, la candidature Les Républicains s'est imposée à Joyeuse au soir du premier tour des législatives le 12 juin dernier. Elle est suivie par les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui ramassent 25,79% et 13,11% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. De son côté, le Rassemblement national devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives 2022 à Joyeuse ? Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'élevait à 69,58% dans la commune, contre une participation de 72,59% au premier tour, soit 988 personnes. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 51,36% des personnes habilitées à voter à Joyeuse s'étaient rendues aux urnes.