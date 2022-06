Résultat de la législative à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle. En direct 18:10 - Des législatives prometteuses à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle pour le bloc de gauche Le point de départ pour la coalition de gauche s'élevait à 30% avant ces législatives à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle. Un chiffre correspondant au total des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les habitants de Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle ont pourtant apporté 29,28% de leurs suffrages à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour la 1re étape de l'élection législative 2022. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir sur la deuxième marche. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle ? Avec 29,95% des suffrages, la candidature Les Républicains s'est imposée à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle le 12 juin dernier lors du 1er tour des élections législatives. En deuxième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 29,28% des suffrages. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 18,07% des votes. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle ? Au cours des dernières années, les 2556 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, 55,27% des inscrits sur les listes électorales de Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle s'étaient rendus aux urnes au deuxième tour, ce qui représentait 976 votants sur les 1900 personnes inscrites sur les listes électorales. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au second round, six% de plus qu'au premier tour. 10:30 - On peut choisir jusqu'à 18 heures pour ces législatives Les données de ce 2ème tour des législatives à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle sont simples : la ville ne correspond qu'à une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point clé: les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour réduire la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Antoine Ravard Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Le Fur Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Marc Le Fur (Ballotage) Les Républicains 41,69% 29,95% Antoine Ravard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,66% 29,28% Olivier Allain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,67% 18,07% Odile de Mellon Rassemblement National 11,75% 15,56% Marie-Pierre Lecat Reconquête ! 1,63% 2,51% Jean-Pierre Lamour Divers extrême gauche 1,01% 1,55% Bryan Tyli Régionaliste 0,92% 0,97% Marie-Thérèse Lefeuvre Droite souverainiste 0,90% 0,87% Florence Nivet Ecologistes 0,79% 1,26% Participation au scrutin Circonscription Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle Taux de participation 55,39% 55,11% Taux d'abstention 44,61% 44,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00% 1,05% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,57% Nombre de votants 49 279 1 052

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle. La participation atteint 55% des électeurs figurant sur les registres électoraux dans la commune au niveau de la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor (soit 857 non-votants). Marc Le Fur a collecté 30% des voix. Antoine Ravard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Olivier Allain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramassent respectivement 29% et 18% des voix. Ces données ne reflètent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 3ème circonscription des Côtes-d'Armor, 79 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs habitant à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle seront invités à contribuer aux législatives comme tous les Français. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 29% des suffrages au premier tour à Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25% et 20% des suffrages. Le choix des votants de Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (58% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 42% des voix. Les votants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?