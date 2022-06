Résultat de la législative à Kembs : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Kembs dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Kembs sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:17 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Kembs ? Les résultats des législatives 2022 à Kembs vont normalement être dévoilés assez rapidement après la fermeture des 5 bureaux de vote, la cité n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et le résultat devrait poindre dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, avant la circonscription.

Résultat des élections législatives 2022 à Kembs

Les élections législatives 2022 auront lieu à Kembs comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Haut-Rhin

Tête de liste Liste Hugo Tarantola Ecologistes Pascal Blum Ecologistes Mireille Karlen-Debève Régionaliste Romuald Lourenço Droite souverainiste Stephane Barth Ecologistes Pascal Beaussart Droite souverainiste Nathalie Mulot Divers extrême gauche Guillaume Sevin Divers droite Laurent Roth Régionaliste Sylvain Marcelli Reconquête ! Yvan Zill Divers centre Léonie Hebert Nouvelle union populaire écologique et sociale Anne Gerhart Divers centre Christelle Ritz Rassemblement National Bruno Fuchs Ensemble ! (Majorité présidentielle) Dimitri Breiner Divers

Législatives 2022 à Kembs : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 30,61% des voix au premier tour à Kembs. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 30,50% et 12,95% des suffrages. Le choix des habitants de Kembs était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (50,40% des votes), cédant par conséquent 49,60% des suffrages à Marine Le Pen. Les citoyens de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Kembs (68) seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France.