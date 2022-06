Résultat de la législative à l'Étang-la-Ville : en direct

12/06/22 11:29

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de l'Étang-la-Ville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:29 - Cent vingt minutes de plus pour faire son choix à l'Étang-la-Ville Au cas où vous hésitez encore sur les 10 candidats au 1er tour dans l'unique circonscription de l'Étang-la-Ville, il vous reste encore un peu de temps. Les bureaux de vote seront fermés à 20 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole. Un arrêté de la préfecture offre en effet aux citoyens de se rendre aux urnes 2 heures plus tard dans la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à l'Étang-la-Ville

Les élections législatives 2022 auront lieu à l'Étang-la-Ville comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Bertrand Coquard Union des Démocrates et des Indépendants Lionel Deschamps Ecologistes Ayse Aslan Droite souverainiste Béatrice Piron Ensemble ! (Majorité présidentielle) Caroline Niebel Divers droite Isabelle Guigard Ecologistes Jean-François Cuignet Reconquête ! Pierre-Yves Pinchaux Rassemblement National Olivier Augustin Divers extrême gauche Louise Brody Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à l'Étang-la-Ville : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 44.0% des votes au premier tour à l'Étang-la-Ville, devant Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Valérie Pécresse et Éric Zemmour avaient obtenu 12.5% et 11.8% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de l'Étang-la-Ville avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui confiant 79.6% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 20.4% des suffrages. Les citoyens de cette ville se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives à l'Étang-la-Ville (78620) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains.