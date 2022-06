Résultat des législatives à la Baconnière - Election 2022 (53240) [DEFINITIF]

Le résultat des élections législatives 2022 à la Baconnière est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de la Baconnière.

Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Mayenne

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative 2022 à la Baconnière. Le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les citoyens inscrits dans la 3ème circonscription de la Mayenne habitant à la Baconnière. Les citoyens des 98 autres communes rattachées à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de la Baconnière ? Le taux de participation parmi les habitants inscrits sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Mayenne s'élève à 46%, ce qui représente 579 votants. Yannick Favennec a obtenu 52% des voix. Il est suivi par Marion Detais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Annie Bell (Rassemblement National) qui récupèrent 27% et 14% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Baconnière Yannick Favennec Ensemble ! (Majorité présidentielle) 57,13% 51,77% Marion Detais Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,33% 26,95% Annie Bell Rassemblement National 15,88% 13,83% Amélie de Grandmaison Reconquête ! 3,45% 3,37% Claudine Chartier Droite souverainiste 1,59% 0,89% Martine Amelin Divers extrême gauche 1,32% 1,60% Sonia Garnier Ecologistes 1,29% 1,60% Participation au scrutin Circonscription La Baconnière Taux de participation 47,90% 45,66% Taux d'abstention 52,10% 54,34% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18% 1,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01% 1,21% Nombre de votants 34 693 579

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Baconnière sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:03 - Sur qui vont se transférer les voix de gauche à la Baconnière ? Dans l'unique bureau de vote de la Baconnière, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait enregistré 15,42% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 6,04% et 1,88% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 23,34% pour la Nupes. 16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour La Baconnière ? Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière élection à l'Elysée à la Baconnière avec 34,9% des votes exprimés, au premier tour. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 26,15%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 15,42% et Yannick Jadot à 6,04%. Mais en France, Emmanuel Macron concluait ce premier tour avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines chambouleront certainement la donne et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. 14:30 - À la Baconnière, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à la Baconnière ? Le conflit russo-ukrainien est de nature à priver les isoloirs de leurs citoyens à la Baconnière. Il y a deux mois, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 80,71% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 79,84% au premier tour, soit 1 006 personnes. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - À la Baconnière, le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives sera un élément essentiel Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des scrutins précédents. En 2017, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 57,29% au premier tour des votants de la Baconnière, contre un taux d'abstention de 49,4% pour le second tour. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives se terminent à 18 heures à la Baconnière Il y a déjà quelques heures qu'on vote à la Baconnière et il n'est pas trop tard pour donner de la voix puisque l'unique bureau de vote de la métropole sera ouvert jusqu'à 18 heures. Ce sont 7 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à la Baconnière : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 34,9% des votes au premier tour à la Baconnière. Celui qui était candidat à un deuxième mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,2% et 15,4% des suffrages. Le choix des votants de la Baconnière était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (61,4% des voix), laissant ainsi 38,7% des votes à Marine Le Pen. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les électeurs de la Baconnière (53240) seront incités à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ?