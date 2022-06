En direct

19:06 - Que vont trancher les supporters de gauche à la Bassée ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des questions clés de ces législatives, à la Bassée comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 15,82% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,3% et 1,44% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 20,56% à la Bassée pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à la Bassée ? Lors de la dernière échéance, à la Bassée, Marine Le Pen avait terminé en première position au 1er tour de l'élection avec 37,6% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,37%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 15,82% et Éric Zemmour, quatrième avec 5,65%. Un résultat à comparer avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron premier à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des derniers jours viendront sans doute remettre en question ce décor lors des législatives dans la ville, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 à la Bassée ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à la Bassée, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La baisse du pouvoir d'achat serait susceptible de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à la Bassée (59480). Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 4 491 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 27,71% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 29,01% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À la Bassée, le score de l'abstention aux élections législatives 2022 sera un élément décisif Au fil des précédentes consultations politiques, les 6 596 habitants de cette agglomération ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des élections législatives de 2017, 59,05% des électeurs de la Bassée avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 52,41% au dernier round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.