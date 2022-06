En direct

19:55 - Quel résultat aux législatives de la Bégude-de-Mazenc pour la Nupes ? Dans les 2 bureaux de vote de la Bégude-de-Mazenc, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait cumulé 24,16% des suffrages en avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,17% et 1,15% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total espéré de 31,48% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour La Bégude-de-Mazenc ? A l'issue de la dernière élection présidentielle, à la Bégude-de-Mazenc, Marine Le Pen avait pu se hisser à la meilleure place avec 26,37% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,16%, puis Emmanuel Macron, en troisième position à 19,58% et Éric Zemmour à 8,55%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron concluait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures viendront probablement modifier ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel la majorité présidentielle a baissé à un cheveu de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à la Bégude-de-Mazenc ? L'un des critères clés du scrutin législatif sera à n'en pas douter le taux de participation à la Bégude-de-Mazenc. La guerre aux portes de l'Europe pourrait potentiellement détourner l'attention des électeurs de la Bégude-de-Mazenc de leur devoir civique. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 383 personnes en âge de voter dans la commune, 80,04% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 83,51% au premier tour, ce qui représentait 1 155 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - L'abstention aux législatives à la Bégude-de-Mazenc peut-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 53,54% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de la Bégude-de-Mazenc. Le taux d'abstention était de 44,19% pour le second tour.