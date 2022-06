Résultat de la législative à la Bernerie-en-Retz : 2e tour en direct

En direct

18:08 - Des législatives prometteuses à la Bernerie-en-Retz pour la Nupes Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à la Bernerie-en-Retz, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2e volet des législatives. Son représentant a donc ce dimanche 19 juin. Ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or à la Bernerie-en-Retz, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 16,97%, 5,53%, 1,73% et 3,39% le 10 avril. Ce sont donc 27,62% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à la Bernerie-en-Retz.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à la Bernerie-en-Retz ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a rassemblé 28,33% des votes lors du premier round de la législative dimanche 12 juin 2022. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 26,51% des voix. La candidature Rassemblement National reçoit 14,78% des suffrages.

13:30 - L'abstention peut-elle encore monter à l'occasion du 2e tour des législatives 2022 à la Bernerie-en-Retz ? Plus de la moitié des électeurs n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? La semaine dernière, 56,25% des électeurs inscrits à la Bernerie-en-Retz avaient pris part au vote. Afin de comprendre le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des précédentes élections. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3107 personnes en âge de voter au sein de la commune, 78,98% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 79,63% au premier tour, soit 2474 personnes.