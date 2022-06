Résultat de la législative à la Boisse : 2e tour en direct

En direct

17:49 - Le bloc de gauche a culminé en tête dimanche dernier à la Boisse Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à la Boisse, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2ème tour des élections législatives. Cet électorat a donc une certaine envergure aujourd'hui. Mais ce premier résultat est tout de même à comparer avec les votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 18,64%, 4,71%, 1,61% et 2,05% il y a deux mois. Ce sont donc 27,01% de votants en réalité que pouvait viser le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à la Boisse.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en tête à la Boisse La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a raflé 27,15% des votes dimanche 12 juin 2022 lors du 1er round des législatives. Elle a devancé les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui obtiennent dans l'ordre 26,01% et 22,94% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du second tour des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - À la Boisse, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 reste l'abstention Comment ont voté d'ordinaire les citoyens de cette ville lors des scrutins antérieurs ? En 2017, lors des législatives, sur les 2157 personnes en âge de voter à la Boisse, 51,69% étaient allées voter au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 43,07% pour le second round. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au second round contre 44,6% en 2012, toujours au deuxième tour.