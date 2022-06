Résultat de la législative à la Bouilladisse : en direct

La Nupes est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Ces dynamiques des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à la Bouilladisse dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or l'élection présidentielle d'avril, à la Bouilladisse cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,2% des suffrages. En seconde position, se trouvait Emmanuel Macron à 23,18%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,95% et Éric Zemmour à 11,79%. Le chef de l'Etat sortant atteignait en revanche 27,85% des voix dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des élections législatives à la Bouilladisse ?

L'une des clés du scrutin législatif sera à n'en pas douter la participation à la Bouilladisse. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale sont de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de la Bouilladisse (13720). Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 19,02% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 18,53% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.