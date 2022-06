Résultat de la législative à la Chapelle-Heulin : en direct

19:22 - Quel résultat aux législatives de la Chapelle-Heulin pour le bloc des Insoumis et de ses alliés ?

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 18,02% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à la Chapelle-Heulin le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 8,22% et 1,97% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 28,21% à la Chapelle-Heulin pour ce premier tour des législatives.