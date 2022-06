Résultat de la législative à la Côte-Saint-André : en direct

En direct

19:23 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à la Côte-Saint-André ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces élections législatives, à la Côte-Saint-André comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 18,47% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,53% et 1,7% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un total espéré de 23,7% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à la Côte-Saint-André ? Lors de la dernière échéance, à la Côte-Saint-André, Emmanuel Macron figurait à la première position au premier round de la présidentielle avec 27,31% des voix, devant Marine Le Pen à 24,85%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 18,47% et Éric Zemmour à 9,01%. Les indications nationales des dernières semaines boulverseront certainement ces équilibres lors des législatives à la Côte-Saint-André ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Radio France et France Télévisions). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

14:30 - À la Côte-Saint-André, le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 demeure la participation À la Côte-Saint-André, l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le niveau d'abstention. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur l'économie mondiale sont susceptibles de faire baisser la participation à la Côte-Saint-André (38260). A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 31,71% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 29,85% au premier tour. En proportion, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à la Côte-Saint-André à l'occasion des élections législatives ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il faut analyser les résultats des consultations politiques passées. Pendant les législatives de 2017, sur les 3 190 inscrits sur les listes électorales à la Côte-Saint-André, 58,27% étaient restés chez eux au premier tour, contre une abstention de 52,48% pour le second round. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour.