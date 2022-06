Résultat de la législative à la Destrousse : en direct

12/06/22 10:58

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 36,5% des voix au premier tour à la Destrousse, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier de chez Rothschild et celui qui fit office de 3e homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 21,1% et 15,4% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de la Destrousse avec 59,9% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 40,1% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Les citoyens de la Destrousse prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux élections législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant pencheront-ils ?