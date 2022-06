En direct

18:52 - Du côté de la Nupes, les 12,46% de Jean-Luc Mélenchon à la Farlède scrutés Dans les 8 bureaux de vote de la Farlède, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait enregistré 12,46% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,48% et 1,17% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 17,11% à la Farlède pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à la Farlède ? Le président sortant avait obtenu 23,6% des voix à la Farlède, pour la présidentielle en avril contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait accumulé 32,83% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,46% (contre 22%). Les indications nationales des derniers jours viendront probablement transformer cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Pour rappel l'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir. Dans le même temps, le Rassemblement national a courru après les 20%.

14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à la Farlède reste l'abstention La participation sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à la Farlède. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et son impact sur l'économie mondiale seraient de nature à tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de la Farlède (83210). Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 24,61% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 25,11% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à la Farlède ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. L'analyse des résultats des élections passées est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. En 2017, pendant les législatives, 56,77% des personnes en âge de participer à une élection à la Farlède avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 52,26% pour le second round.