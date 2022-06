Résultat de la législative à la Haie-Fouassière : en direct

12/06/22 10:58

A l'occasion de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 32.9% des votes au premier tour à la Haie-Fouassière, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le président de La France Insoumise et l'ex-parlementaire européenne avaient obtenu 23.5% et 16.3% des votes. Le choix des votants de la Haie-Fouassière était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (71.4% des suffrages). Marine Le Pen avait récupéré 28.6% des voix. Les administrés de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de la Haie-Fouassière (44) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant se tourneront-ils ?