Résultat de la législative à la Limouzinière : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à la Limouzinière dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de la Limouzinière sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de la Limouzinière. En direct 18:15 - Un premier résultat prometteur pour la coalition de LFI avec ses alliés à la Limouzinière Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à la Limouzinière, la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce deuxième volet des législatives 2022. Son représentant a donc son importance ce 19 juin. Ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 17,61%, 4,4%, 1,49% et 1,49% il y a deux mois. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 24,99% à la Limouzinière pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - À la Limouzinière, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en tête Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Il faudra néanmoins prendre en compte les particularismes locaux, comme à la Limouzinière. Lors du 1er tour, le 12 juin dernier, les citoyens de la Limouzinière ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 28,2% des suffrages. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 27,55% des suffrages. Quant à elle, la candidature Rassemblement National reçoit 21,73% des voix. 13:30 - L'abstention peut-elle encore augmenter lors du 2e tour des législatives à la Limouzinière ? La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au second tour contre 44,6% en 2012. L'étude des résultats des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, sur les 1570 personnes en âge de voter à la Limouzinière, 62,29% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 49,24% pour le deuxième tour. 10:30 - C'est parti pour le second tour à la Limouzinière ! Les éléments clés de cette seconde étape des législatives 2022 à la Limouzinière sont simples : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour limiter l'abstention.

Résultats des législatives 2022 à la Limouzinière - 2e tour

Le second tour des élections législatives à la Limouzinière aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Yannick Haury Ensemble ! (Majorité présidentielle) Hélène Macon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à la Limouzinière - 1er tour

Carte des votes du premier tour à la Limouzinière

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Limouzinière Hélène Macon (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,60% 28,20% Yannick Haury (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,59% 27,55% Bastian Maldiney Rassemblement National 17,67% 21,73% Paul Brounais Divers centre 11,42% 6,99% Alain Le Coz Union des Démocrates et des Indépendants 5,90% 6,21% Laurent Chomard Reconquête ! 3,22% 1,81% Dominique Pilet Divers droite 2,58% 2,07% Alain Avello Droite souverainiste 1,49% 1,94% Annie Hervo Divers extrême gauche 1,33% 1,16% Ulrich Rozier Ecologistes 1,04% 1,16% Maryse Renaudin Régionaliste 0,76% 0,65% Alexandre Moutot Régionaliste 0,41% 0,52% Participation au scrutin Circonscription La Limouzinière Taux de participation 50,66% 44,55% Taux d'abstention 49,34% 55,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70% 1,02% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,51% Nombre de votants 65 816 785

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative à la Limouzinière. Les citoyens des 36 autres communes composant la 9ème circonscription de la Loire-Atlantique voteront-ils comme ceux de la Limouzinière ? La participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 45% (soit 977 non-votants). A l'échelle de la ville, Hélène Macon a réuni 28% des voix. Yannick Haury (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Bastian Maldiney (Rassemblement National) la suivent avec respectivement 28% et 22% des voix.

Législatives 2022 à la Limouzinière : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à la Limouzinière (44) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme partout en France. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 29.6% des voix au premier tour à la Limouzinière, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ex-député européen avaient obtenu 28.0% et 17.6% des suffrages. Le choix des citoyens de la Limouzinière était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (54.9% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 45.1% des votes. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour avoir une majorité des députés de l'hémicycle ?