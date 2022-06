Résultat de la législative à la Murette : 2e tour en direct

19/06/22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de la Murette sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de la Murette. En direct 18:54 - La coalition de gauche 2e pour ces législatives à la Murette Le bloc de gauche pouvait espérer un total théorique de 28,96% à la Murette avant ces légilsatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au premier tour à la Murette. Sa tête d'affiche a atteint 29,8% des suffrages le 12 juin dernier dans le territoire. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en deuxième place. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à la Murette ? A l'occasion du premier round des législatives, dimanche 12 juin, les électeurs de la Murette ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 36,45% des bulletins de vote. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains reçoivent respectivement 29,8% et 14,41% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à la Murette ? Le résultat des législatives 2022 est autant attendu que le taux de participation qui est trop bas durant de ce type d'élection. La semaine dernière, 45,78% des inscrits sur les listes électorales de la Murette avaient déserté les urnes. Les études indiquent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour le deuxième tour des législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation représentait 78,87% dans la ville, contre une participation de 82,72% au premier tour, soit 1249 personnes. 10:30 - Le résultat final des législatives 2022 à la Murette sera dévoilé ce 19 juin ! Si jamais vous êtes toujours indécis concernant les candidats finalistes de cette seconde étape dans la circonscription de la Murette, prenez votre temps. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à la Murette - 2e tour

Le second tour des élections législatives à la Murette aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Elodie Jacquier-Laforge Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sandrine Nosbé Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à la Murette - 1er tour

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Murette Sandrine Nosbé (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,54% 29,80% Elodie Jacquier-Laforge (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,96% 36,45% Cécile Bène Rassemblement National 19,25% 11,33% Bruno Gattaz Les Républicains 12,27% 14,41% Sandrine Seror Reconquête ! 3,58% 3,82% Anaëlle Taddei Ecologistes 1,60% 1,85% Claude Detroyat Divers extrême gauche 1,33% 0,86% Odile Rosemberg Droite souverainiste 1,31% 1,35% Guillaume Roure Régionaliste 0,16% 0,12% Participation au scrutin Circonscription La Murette Taux de participation 50,64% 54,22% Taux d'abstention 49,36% 45,78% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,00% Nombre de votants 50 979 823

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à la Murette. C'est la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de suffrages de la part des 1518 habitants de la Murette de la 9ème circonscription de l'Isère. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription : 69 autres communes contribuent également au résultat de la législative dans la 9ème circonscription de l'Isère. Au niveau de la localité, Elodie Jacquier-Laforge a accumulé 36% des voix. Sandrine Nosbé (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Bruno Gattaz (Les Républicains) la suivent grâce à 30% et 14% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les électeurs figurant sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 54% (soit 823 votants).

Législatives 2022 à la Murette : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à la Murette (38) seront invités à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 36,3% des votes au premier tour à la Murette. Celui qui était candidat à un nouveau mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 17,6% et 16,8% des voix. Le choix des électeurs de la Murette était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (68,8% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 31,2% des votes.