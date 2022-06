Résultat de la législative à la Murette : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à la Murette dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:15

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Murette sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des élections législatives 2022 à la Murette À la Murette, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter la participation. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 21,13% au sein de la commune. L'abstention était de 17,28% au premier tour. La flambée des prix qui pèse sur les finances des familles cumulée avec les incertitudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont notamment susceptibles de faire gagner l'abstention à la Murette. 11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives à la Murette ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette ville lors des élections précédentes ? Durant les précédentes législatives, sur les 1 460 inscrits sur les listes électorales à la Murette, 52,33% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 44,59% pour le second round. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à la Murette ? Le scrutin est lancé depuis les premières heures du matin à la Murette et il n'est pas trop tard pour se rendre à l'isoloir puisque l'unique bureau de vote de la cité peut accueillir les électeurs jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 à la Murette

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Murette comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription de l'Isère

Tête de liste Liste Bruno Gattaz Les Républicains Elodie Jacquier-Laforge Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sandrine Seror Reconquête ! Sandrine Nosbé Nouvelle union populaire écologique et sociale Cécile Bène Rassemblement National Odile Rosemberg Droite souverainiste Anaëlle Taddei Ecologistes Claude Detroyat Divers extrême gauche Guillaume Roure Régionaliste

Législatives 2022 à la Murette : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à la Murette (38) seront invités à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 36,3% des votes au premier tour à la Murette. Celui qui était candidat à un nouveau mandat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 17,6% et 16,8% des voix. Le choix des électeurs de la Murette était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (68,8% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 31,2% des votes.