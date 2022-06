Résultat de la législative à la Planche : 2e tour en direct

En direct

18:13 - La coalition de Jean-Luc Mélenchon si près à la Planche Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. À la Planche, le candidat de la gauche réunie avait atteint 23,94% des suffrages le 12 juin dernier. Mais ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après l'élection présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,95%, 4,2%, 1,44% et 2,16% il y a deux mois. Ce sont donc 22,75% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à la Planche.

15:30 - À la Planche, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée Grâce à 33,63% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à la Planche le 12 juin dernier à l'occasion du premier round de l'élection législative. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 23,94% des voix. De son côté, la candidature Rassemblement National capte 17,37% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés.

13:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à la Planche ? Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette commune lors des précédentes élections ? En 2017, durant les législatives, 61,97% des inscrits sur les listes électorales de la Planche avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 49,79% pour le deuxième tour. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 42,64% au second round, six% de plus qu'au premier tour.