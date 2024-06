Résultat des législatives à la Porte du Der : l'élection 2024 en direct

12:08 - La Porte du Der : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes législatives

Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à la Porte du Der (52220), qu'en sera-t-il de la participation ? Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les législatives ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 1 534 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 74,45% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 76,76% au second tour, soit 1 179 personnes. En proportion, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,74% au premier tour et seulement 48,26% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à la Porte du Der ? Quel député détrônera Laurence Robert-Dehault dans la 2ème circonscription de la Haute-Marne ?