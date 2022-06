Résultat des législatives à la Porte du Der - Election 2022 (52220) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Durant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 42,5% des voix au premier tour à la Porte du Der. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,0% et 10,3% des suffrages. Le choix des citoyens de la Porte du Der était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (60,6% des suffrages), abandonnant donc à Emmanuel Macron 39,4% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens vivant à la Porte du Der ( Haute-Marne ) seront incités à participer aux législatives comme l'ensemble des Français. Quel prétendant préféreront-ils ?