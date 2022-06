Résultat de la législative à la Roche-Chalais : en direct

Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces élections législatives, à la Roche-Chalais comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait obtenu 14,77% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,63% et 1,13% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 17,53% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à la Roche-Chalais.

16:30 - À la Roche-Chalais, des sondages tout aussi justes qu'en France ?

Lors de la présidentielle, à la Roche-Chalais, Marine Le Pen grimpait à la tête du vote de l'élection présidentielle avec 37,42% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,9%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 14,77% et Éric Zemmour avec 8,01%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron devant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines modifieront probablement cette donne et donc le résultat des législatives à la Roche-Chalais au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle a baissé à un cheveu de la Nupes dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.