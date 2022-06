Résultat des législatives à la Salvetat-Saint-Gilles - Election 2022 (31880) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à la Salvetat-Saint-Gilles

Le résultat des élections législatives 2022 à la Salvetat-Saint-Gilles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Garonne

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription de la Haute-Garonne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à la Salvetat-Saint-Gilles. À la Salvetat-Saint-Gilles, les 6350 citoyens votant dans la 6ème circonscription de la Haute-Garonne ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Monique Iborra a rassemblé 30% des voix à l'échelle de l'agglomération. Fabien Jouve (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Lydia Aiello (Rassemblement National) ramassent 28% et 19% des voix. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de la Salvetat-Saint-Gilles. Les habitants de 37 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription. Le taux d'abstention s'établit à 49% des habitants figurant sur les registres électoraux dans la commune au niveau de la 6ème circonscription de la Haute-Garonne, ce qui représente 3 081 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Salvetat-Saint-Gilles Monique Iborra Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 29,72% Fabien Jouve Nouvelle union populaire écologique et sociale - 27,81% Lydia Aiello Rassemblement National - 18,71% Christelle Helman Divers gauche - 4,86% Sandra Laporte Ecologistes - 4,86% Christophe Alves Les Républicains - 3,77% Dominique Piussan Reconquête ! - 2,49% Sylvie Bonnemaison Divers droite - 1,93% Servane Pater Ecologistes - 1,78% Delphine Lanoix Droite souverainiste - 1,50% Marc Quinton Divers - 1,09% Thierry Taranto Divers droite - 0,81% Michele Puel Divers extrême gauche - 0,47% Tristan Martin Divers gauche - 0,19% Participation au scrutin Circonscription La Salvetat-Saint-Gilles Taux de participation - 51,48% Taux d'abstention - 48,52% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,41% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,49% Nombre de votants - 3 269

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Salvetat-Saint-Gilles sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:00 - Du côté de la gauche, les 21,24% de Jean-Luc Mélenchon à la Salvetat-Saint-Gilles convoités Dans les 8 bureaux de vote de la Salvetat-Saint-Gilles, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait enregistré 21,24% des suffrages le dimanche 10 avril. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,19% et 2,82% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 30,25% pour la coalition de gauche dans la commune. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à la Salvetat-Saint-Gilles ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à la Salvetat-Saint-Gilles dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Or à la dernière élection présidentielle, à la Salvetat-Saint-Gilles, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote avec 29,39% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,24%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, troisième à 20,98% et Yannick Jadot à 6,19%. 14:30 - À la Salvetat-Saint-Gilles, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives demeure la participation Le taux de participation sera indiscutablement un facteur décisif du scrutin législatif à la Salvetat-Saint-Gilles. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie pourrait en effet faire le jeu du taux d'abstention à la Salvetat-Saint-Gilles. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,68% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 18,72% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - L'abstention aux législatives à la Salvetat-Saint-Gilles va-t-elle faire pire qu'en 2017 ? Comment votent le plus souvent les habitants de cette agglomération ? A l'occasion des dernières législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 51,41% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de la Salvetat-Saint-Gilles, contre une participation de 45,67% au deuxième tour. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - Les habitants de la Salvetat-Saint-Gilles ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Les résultats des législatives 2022 à la Salvetat-Saint-Gilles seront publiés assez rapidement après la fermeture des 8 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on découvrira très vite qui des 14 candidats est qualifié pour le 2e tour.

Législatives 2022 à la Salvetat-Saint-Gilles : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 29,4% des votes au premier tour à la Salvetat-Saint-Gilles, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 21,2% et 21,0% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de la Salvetat-Saint-Gilles avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 62,5% des votes, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 37,6% des suffrages. Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les 8 589 électeurs de la Salvetat-Saint-Gilles (31880) seront incités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.