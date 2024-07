Résultat des législatives 2024 à Pibrac : les premiers chiffres du 2e tour

Au cours des précédents scrutins électoraux, les 8 880 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. À Pibrac, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 23,68%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Durant le dernier scrutin européen, le taux d'abstention représentait effectivement 37,39% au niveau de Pibrac (31), à comparer avec une abstention de 41,26% pour le scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à 12 heures et 45% à 17 h, mieux qu'en 2019.

17:29 - Les défis socio-économiques de Pibrac et leurs implications électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Pibrac mettent en lumière des tendances claires qui pourraient peser sur les résultats des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 8,22% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux directives sur le travail. Avec une densité de population de 320 habitants par km² et 46,18% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 40,33%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,83% et d'une population immigrée de 9,29% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (53,82%), témoigne d'une population instruite à Pibrac, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.