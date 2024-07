Résultat des législatives 2024 à Sainte-Foy-de-Peyrolières (31470) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se porter les 23,46% du Front populaire à Sainte-Foy-de-Peyrolières ? La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, le bloc a glané 28,06% des votes au niveau national alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,46% des suffrages à Sainte-Foy-de-Peyrolières. Un chiffre en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a vivement avancé à Sainte-Foy-de-Peyrolières Le résultat du Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections législatives 2024. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des voix aux législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà avancé de 18 points sur place entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN arrive vainqueur à Sainte-Foy-de-Peyrolières ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Sainte-Foy-de-Peyrolières ? Le résultat obtenu par le RN sera en conséquence très commenté à l'échelle locale pour le second tour de ces élections des députés. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a l'espoir de gagner. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN tirait également son épingle du jeu à Sainte-Foy-de-Peyrolières. Dans la commune, c'est Lydia Aiello qui arrivait en tête au premier tour avec 29,87%. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Fabien Jouve (Nupes) chez les électeurs avec 53,88%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,12%.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Nadine Demange-Fierlej (Rassemblement National) a engrangé 47,18% des suffrages à Sainte-Foy-de-Peyrolières le 30 juin dernier, lors du premier tour de l'élection législative. Monique Iborra (Ensemble !) et Arnaud Simion (Front populaire) suivaient en recevant 23,81% et 23,46% des électeurs à l'échelle de la ville. La tête de la course était notamment différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Arnaud Simion qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 34,03% devant Nadine Demange-Fierlej avec 30,92% et Monique Iborra avec 29,6%. Un résultat qui changera le visage du second round dans la commune.

19:21 - Quelles conclusions tirer des taux d'abstention à Sainte-Foy-de-Peyrolières ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Comme stipulé dans le précédent message, le taux d'abstention au premier tour des législatives à Sainte-Foy-de-Peyrolières a atteint 26,42%, plus bas de 14 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 40,39% des inscrits sur les listes électorales de Sainte-Foy-de-Peyrolières (31), contre une abstention de 42,99% il y a 5 ans. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Sainte-Foy-de-Peyrolières lors du 2e round des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Sainte-Foy-de-Peyrolières ? La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Sainte-Foy-de-Peyrolières était de 73,58%. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 50,1% au premier tour et 46,19% au second tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,96% au sein de la localité. Le taux de participation était de 79,46% au deuxième tour, ce qui représentait 1 238 personnes. L'inflation dans le pays qui pèse sur les finances des familles cumulée avec les incertitudes dues au conflit entre l'Ukraine et la Russie seraient notamment susceptibles de faire augmenter la participation à Sainte-Foy-de-Peyrolières (31470).

17:29 - Sainte-Foy-de-Peyrolières aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population de Sainte-Foy-de-Peyrolières peut-elle affecter le résultat des législatives ? Dans la ville, 20,13% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 22,51% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (88,9%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 782 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,95%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,88%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Sainte-Foy-de-Peyrolières mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,44% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.