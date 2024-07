Résultat des législatives 2024 à Saint-Lys : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ces élections législatives est indiscutablement la participation. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Lys était de 72,24%. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 46,47% au premier tour et 43,19% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Saint-Lys aujourd'hui ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,76% dans l'agglomération, contre un taux de participation de 79,76% au premier tour, soit 5 561 personnes. La question des retraites et l'insécurité seraient capables de renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Lys (31470).

17:29 - Saint-Lys : législatives et dynamiques démographiques

Au cœur de la campagne électorale législative, Saint-Lys est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 9 686 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 617 entreprises, Saint-Lys permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,33% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Avec 314 résidents étrangers, Saint-Lys se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, 46,64% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 834,38 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Saint-Lys, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, se joignent aux objectifs français.