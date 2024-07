Résultat des législatives 2024 à Plaisance-du-Touch : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs décisifs de ces élections législatives 2024 est indéniablement le niveau d'abstention. Le pourcentage de participation à Plaisance-du-Touch pour le premier tour des législatives 2024 était de 73,2%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,77% au premier tour et 50,09% au second tour. Quelle sera la participation à Plaisance-du-Touch aujourd'hui ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 75,49% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 79,6% au premier tour, ce qui représentait 11 306 personnes. L'inflation dans le pays et son impact sur la vie des Français sont en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Plaisance-du-Touch.

17:29 - Plaisance-du-Touch : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

La démographie et la situation socio-économique de Plaisance-du-Touch déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,68% peut avoir un effet sur les attentes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Avec 47,3% de population active et une densité de population de 674 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 28,68%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,20%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,86%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (42,03%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Plaisance-du-Touch, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.