Résultat des législatives 2024 à Léguevin : les premiers chiffres du 2e tour

À Léguevin, le niveau de participation constitue immanquablement l'un des facteurs clés de ces législatives. Le taux de participation à Léguevin pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 75,21%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,91% des électeurs de l'agglomération, contre une participation de 84,33% au premier tour, soit 5 790 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,06% au premier tour. Au second tour, 50,95% des citoyens se sont déplacés.

17:29 - Élections à Léguevin : l'impact des caractéristiques démographiques

Au cœur de la campagne électorale législative, Léguevin se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 9 474 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 551 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 398 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,74%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Léguevin forme une communauté diversifiée, avec ses 344 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 8,35%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2812,71 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. À Léguevin, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.