Résultat des législatives 2024 à Lévignac (31530) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Un potentiel de 37,21% à 39% pour le Front populaire à Lévignac La Nupes faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment rassemblés en masse par le Front populaire ? La réponse à cette question sera un des grands enseignements de ce second tour. Premier indice : l'attelage a réuni plus de 28% des suffrages à l'échelle du pays dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Lévignac, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 37,21% des votes dans la localité. Un score en forte hausse en comparaison des 31,73% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 55,25% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Les performances du Rassemblement national aux dernières législatives à Lévignac Le résultat du Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour cette élection législative. Quand on analyse la progression du Rassemblement national constatée lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit environ quinze points de plus pour les candidats du mouvement en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà conséquent. La part d'électeurs arrachés par les lepénistes à Lévignac s'élève par ailleurs à 13 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. Suffisamment pour anticiper un ancrage durable du parti localement, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Lévignac Reste à ce stade à savoir si la tendance au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, Monique Iborra (Ensemble ! - Majorité présidentielle) l'emportait au premier tour dans la ville de Lévignac, cumulant 31,84% des voix sur place. Au second tour cette fois, la victoire locale reviendra au ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale (55,25% contre 44,75% pour LREM). C'est en revanche Fabien Jouve (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois, avec 55,25%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,75%.

20:05 - À Lévignac, les résultats des législatives aussi pertinents aujourd'hui ? D'après les ultimes projections établies sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de rafler moins de 250 députés au terme du second tour des législatives. L'alliance de la gauche devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité garderaient entre 95 et 125 députés. Il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. A l'occasion du premier round de la législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Lévignac ont préféré Arnaud Simion (Nouveau Front populaire), qui a raflé 37,21% des votes. Un premier pointage qui lui a permis de devancer Monique Iborra (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Nadine Demange-Fierlej (Rassemblement National) avec respectivement 29,54% et 28,14% des votants. C'est aussi Arnaud Simion qui arrivait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 34,03%, devant Nadine Demange-Fierlej avec 30,92% et Monique Iborra avec 29,6%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Lévignac : quelle évolution ? Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 2 265 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Lévignac, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 a été de 23,56%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, sur les 1 646 personnes en âge de voter à Lévignac, 38,03% avaient effectivement déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 44,1% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle s'élevait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation peut-elle baisser à l'occasion du second tour des législatives 2024 à Lévignac ? Ce 7 juillet, lors du deuxième tour des législatives à Lévignac, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Lévignac était de 76,44%, dimanche dernier. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,36% au niveau de la commune, à comparer avec un taux de participation de 78,99% au deuxième tour, soit 1 278 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 représentait 53,2% au premier tour et 50,61% au deuxième tour.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Lévignac Comment la population de Lévignac peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 21,99% des résidents sont des enfants, et 20,53% de plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 31,33%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,46%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,55%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (46,12%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Lévignac, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.