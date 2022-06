Résultat de la législative à Labouheyre : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Labouheyre sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Labouheyre. En direct 18:12 - Des législatives prometteuses à Labouheyre pour la coalition LFI-PS-EELV Avec un score de 26,8% des suffrages au 1er tour à Labouheyre, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant cette 2ème manche des législatives 2022. Son représentant a donc une certaine envergure aujourd'hui. Ce score est toutefois à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 21,55%, 1,96%, 4,28% et 2,9% en avril. Ce sont donc 30,69% de votants en réalité que pouvait viser la Nupes pour ces législatives à Labouheyre. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Labouheyre ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 27,55% des suffrages dimanche 12 juin pour le 1er round des élections législatives. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent grâce à 26,8% et 24,76% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat des législatives à Labouheyre ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 49,74% des personnes habilitées à participer à une élection à Labouheyre s'étaient rendues aux urnes. Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 72,21% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 73,93% au premier tour, c'est-à-dire 1418 personnes. 10:30 - Second tour des législatives à Labouheyre ! Ces élections législatives 2022 sont donc relancées à Labouheyre, avec la deuxième manche en cours depuis ce matin. Il reste encore du temps pour se prononcer sur les quelques candidats qui se présentent pour devenir député. Les 1918 inscrits de Labouheyre ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Labouheyre - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Labouheyre aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Landes

Tête de liste Liste Geneviève Darrieussecq Ensemble ! (Majorité présidentielle) Guy de Barbeyrac Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Labouheyre - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Labouheyre

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription des Landes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Labouheyre Geneviève Darrieussecq (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,39% 27,55% Guy de Barbeyrac (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,95% 26,80% Michel Dufay Rassemblement National 20,15% 24,76% Marie-Christine Harambat Les Républicains 6,30% 2,57% Sébastien Cazaubon Divers centre 5,49% 8,57% Daniel Large Divers gauche 4,09% 2,89% Stéphane David Reconquête ! 3,94% 2,89% Jwanakan Dobat Ecologistes 1,12% 0,75% Laurent Martin Droite souverainiste 0,88% 0,96% Jean-Claude Bon Divers extrême gauche 0,86% 1,71% Jean-Jacques Dubreuil Régionaliste 0,84% 0,54% Participation au scrutin Circonscription Labouheyre Taux de participation 52,99% 49,74% Taux d'abstention 47,01% 50,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,26% 2,19% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71% 0,63% Nombre de votants 57 501 960

Le résultat de la législative 2022 à Labouheyre est à présent connu. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 1930 électeurs votant dans la 1ère circonscription des Landes et demeurant à Labouheyre. Dans la localité, Geneviève Darrieussecq a raflé 28% des voix. Guy de Barbeyrac (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 27% des suffrages. Quant à lui, Michel Dufay (Rassemblement National) glane 25% des votes. Les électeurs des 94 autres communes rattachées à la 1ère circonscription des Landes voteront-ils comme ceux de Labouheyre ? Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 50% (soit 970 non-votants).

Législatives 2022 à Labouheyre : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 783 électeurs de Labouheyre (40) seront incités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat pencheront-ils ? En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 27% des votes au premier tour à Labouheyre, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24% et 22% des suffrages. A l'opposé du premier tour, Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour grâce à 52% des voix face à Marine Le Pen (48%).