Résultat de la législative à Lagnieu : 2e tour en direct

19/06/22 19:23

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous allons tenter de suivre ce 2e round des législatives 2022 à Lagnieu, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Les finalistes dans la seule circonscription de la ville doivent être définitivement départagés ce soir. Et les électeurs auront jusqu'à 19 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche dans l'unique bureau de vote de la commune.

Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 50,97% des personnes en âge de participer à une élection à Lagnieu avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre un taux d'abstention de 48,34% au second round. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux législatives atteignait 42,64% au deuxième round contre 55,4% au second tour du scrutin de 2012.

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. Il faudra bien sûr prendre en compte les caractéristiques des territoires, comme par exemple à Lagnieu. A l'occasion du premier round, le 12 juin dernier, les habitants de Lagnieu ont plébiscité la candidature Les Républicains qu'ils ont gratifiée de 30,09% des voix. En 2e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 23,16% des voix. A la troisième place, la candidature Rassemblement National récupère 21,39% des suffrages.

Les habitants de Lagnieu (01) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat voteront-ils ? Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,93% des votes au premier tour à Lagnieu. La finaliste de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,21% et 16,80% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Lagnieu avec 52,93% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47,07% des voix.