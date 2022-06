Résultat de la législative à Lagnieu : en direct

12/06/22 17:13

Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq années plus tôt, au moment des élections législatives, 51,66% des inscrits sur les listes électorales de Lagnieu avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 49,03% au deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Lagnieu ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 25,07% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 22,67% au premier tour. L'inflation qui pèse sur les finances des ménages serait notamment susceptible d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens de Lagnieu (01150).

L'alliance LREM-Ensemble est tombé très près de de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho à Lagnieu dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Au précédent scrutin, à Lagnieu, Marine Le Pen figurait en pôle position au premier tour de l'élection avec 31,93% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,21%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 16,8% et Éric Zemmour, quatrième avec 7,39%. Un verdict à interpréter selon ce qui a eu lieu dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à l'avant à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Les habitants de Lagnieu (01) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat voteront-ils ? Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,93% des votes au premier tour à Lagnieu. La finaliste de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,21% et 16,80% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Lagnieu avec 52,93% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47,07% des voix.