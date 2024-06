Résultat des législatives à Lagrave : l'élection 2024 en direct

12:09 - Les législatives débutent à Lagrave : l'abstention en question

Au cours des dernières années, les 2 287 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des élections européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 797 personnes en âge de voter à Lagrave, 43,35% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 39,43% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,74% au premier tour et seulement 46,19% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Lagrave ? Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017.