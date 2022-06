Résultat des législatives à Lagrave - Election 2022 (81150) [PUBLIE]

12/06/22 21:13

Le résultat de la législative 2022 à Lagrave est tombé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de suffrages parmi les 1757 habitants de Lagrave inscrits dans la 2ème circonscription du Tarn. Le niveau de l'abstention représente 50% des électeurs habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative. Marie-Christine Verdier-Jouclas a raflé 30% des votes dans la ville. Julien Bacou (Rassemblement National) et Karen Erodi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupèrent respectivement 28% et 25% des votes. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Lagrave. Les citoyens de 124 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Tarn.

Les législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle du pays : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au cours des précédentes élections, les 2 193 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, au moment des législatives, parmi les 1 596 inscrits sur les listes électorales à Lagrave, 54,32% étaient allés voter au premier tour. Le taux de participation était de 49,44% au dernier round.

À Lagrave, l'un des facteurs importants du scrutin législatif sera sans nul doute le niveau d'abstention. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, pourraient potentiellement éloigner les habitants de Lagrave des isoloirs. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 19,1% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 16,49% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Lagrave dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La Nupes a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Or Emmanuel Macron avait obtenu 24,48% des voix à Lagrave, au dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen grimpait à 28,88% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,29% (contre 22%).

Les votants de Lagrave avaient offert 16,29% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier tour de la présidentielle 2022. Les reports des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,2% et 2,52% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 23,01% à Lagrave pour ce premier tour des élections législatives.

Comme partout dans l'Hexagone, les 2 193 habitants de Lagrave ( Tarn ) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 28,9% des suffrages au premier tour à Lagrave. La finaliste défaite de l'élection présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,5% et 16,3% des votes. Le choix des habitants de Lagrave était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (50,2% des votes), laissant par conséquent 49,8% des votes à Emmanuel Macron.