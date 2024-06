Résultat des législatives à Lamalou-les-Bains : l'élection 2024 en direct

12:06 - Participation à Lamalou-les-Bains : les leçons des précédentes élections

Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins électoraux. Début juin, à l'occasion des européennes, sur les 1 707 personnes en âge de voter à Lamalou-les-Bains, 51,32% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 55,24% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,63% au premier tour et seulement 46,94% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Lamalou-les-Bains ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 682 personnes en âge de voter au sein de la ville, 70,51% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 68,05% au second tour, c'est-à-dire 1 144 personnes.