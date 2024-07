Résultat des législatives 2024 à Aspiran (34800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Aspiran ? Avec plus de 28% des votes au niveau national à l'issue du 1er tour des élections législatives dimanche dernier, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Une performance qui pourrait lui permettre de titiller le RN ce soir. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Aspiran, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 30,1% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+4 points). Il faudra désormais atteindre 45,34% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Aspiran Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé à l'échelle locale pour ces élections des députés 2024. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 24 points à Aspiran entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir avancé encore plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On peut donc imaginer que le RN termine vainqueur à Aspiran ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Nouvelle offensive pour le RN à Aspiran ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera ainsi très observé au niveau local pour le second tour de cette élection 2024. Le parti frontiste va-t-il de nouveau s'imposer à Aspiran, comme lors des législatives 2022 ? Le RN arrivait déjà en première position à Aspiran à l'époque, au cours des élections des députés. C'est en effet Stéphanie Galzy qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 26,88% dans la commune. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 54,66%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,34%.

20:05 - Le Rassemblement national en tête des législatives 2024 à Aspiran D'après les projections en nombre de sièges communiquées d'après les résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella pourrait s'assurer pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité présidentielle pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes de chaque territoire. Dimanche 30 juin dernier, les habitants d'Aspiran ont plébiscité Stéphanie Galzy (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 50,38% des voix. Un résultat qui lui a permis de précéder Aurélien Manenc (Front populaire) et Philippe Huppé (Majorité présidentielle) avec 30,1% et 15,11% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 5ème circonscription de l'Hérault, Stéphanie Galzy glanant cette fois 48,88%, devant Aurélien Manenc avec 32,27% et Philippe Huppé avec 13,97%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Aspiran ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut également étudier les résultats des scrutins électoraux passés. Dimanche dernier, 72,19% des électeurs d'Aspiran se sont déplacés lors du 1er tour des législatives 2024, un chiffre supérieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 55,67% des inscrits sur les listes électorales d'Aspiran (34) avaient en effet pris part au scrutin, contre un taux de participation de 58,67% il y a 5 ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle représentait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives à Aspiran À Aspiran, l'un des critères décisifs de ces législatives 2024 est indiscutablement le niveau de participation. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Aspiran était de 72,19%. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,19% au premier tour. Au second tour, 48,52% des électeurs se sont déplacés. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 78,61% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,03% au premier tour, soit 897 personnes. La flambée des prix qui pèse sur le budget des Français cumulée avec les craintes dues à la guerre en Ukraine, sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants d'Aspiran (34800).

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Aspiran Quel impact auront les électeurs d'Aspiran sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de 30% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,64%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (27,04%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 549 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,23%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,39%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Aspiran mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,1% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.