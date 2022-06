Résultat de la législative à Lambersart : en direct

17:07 - À Lambersart, des sondages aussi convaincants qu'en France ?

Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre un minuscule point vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces mouvements des dernières semaines auront sans doute un écho à Lambersart au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Avec 39,74% des votes, au premier round à Lambersart cette fois, Emmanuel Macron avait gagné la première position à la dernière élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon terminait deuxième à 21,28%, au-dessus de Marine Le Pen à 11,68% et Yannick Jadot à 7,78%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%.