19:52 - Pour la Nupes, les 13,04% de Mélenchon à Landas regardés de près Une des clés de ces élections législatives, en France comme à Landas, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. L'Insoumis avait enregistré 13,04% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,26% et 1,24% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 18,54% à Landas pour ce premier tour.

16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Landas ? Les indications nationales des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Landas ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. Lors du dernier scrutin, à Landas, Emmanuel Macron se propulsait à la première position au premier tour de l'élection présidentielle avec 32,26% des voix, devant Marine Le Pen à 26,33%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 13,04% et Éric Zemmour à 6,55%.

14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats aux élections législatives à Landas L'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2022 sera immanquablement le niveau de participation à Landas. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 21,76% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 21,3% au premier tour. Le conflit ukrainien et ses conséquences sur les tarifs du gaz et du pétrole sont notamment susceptibles de relativiser l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Landas (59310).

11:30 - À Landas quel était le pourcentage de l'abstention à Landas en 2017 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette ville lors des scrutins précédents ? En 2017, pendant les élections législatives, 52,8% des personnes en capacité de voter à Landas avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 45,88% pour le second round.